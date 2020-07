Slachtoffer zwaargewond maar stabiel na uitslaande brand in Gentse Tolhuislaan Didier Verbaere Sabine Van Damme

18 juli 2020

18u58 42 Gent Bij een uitslaande brand in een appartement op de hoek van de Tolhuislaan en de Geraard Mercatorstraat in Gent zijn zaterdag omstreeks 17.30 uur twee gewonden gevallen. Eén daarvan verkeerde in kritieke toestand maar zijn toestand is ondertussen stabiel. Een derde persoon kon zelf ontkomen. En twee personen die te hulp schoten, raakten eveneens bevangen. De politie leverde bijstand per helikopter, omdat even gevreesd werd dat de brand naar de aanpalende woningen zou overslaan.



De brandweer kreeg de brand vrij snel onder controle, maar het appartement op de tweede verdieping is compleet uitgebrand. Het appartement op het eerste verdiep kreeg heel wat water binnen en is waarschijnlijk tijdelijk onbewoonbaar. Ook in de winkel van ramen en deuren op het gelijkvloers is er waterschade.

Kort maar hevig

“Het ging om een korte maar hevige brand in een appartement op de bovenste verdieping waarbij twee personen gewond geraakten. Eén iemand werd licht gewond afgevoerd met rookinhalatie, een andere persoon werd bewusteloos op bed gevonden. Die hebben we met de ladder geëvacueerd, maar de man is zwaar verbrand en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis", zegt Nico De Vrieze van de Brandweerzone Centrum. Een derde bewoner kon zelf ontkomen. Er werd ook bijstand van de politiehelikopter gevraagd om de brandhaarden vanuit de lucht op te sporen.

“De winkel onder het appartement hebben we kunnen vrijwaren, daar is alleen wat waterschade.” Ook twee personen die ter hulp schoten en naar het tweede verdiep liepen, zijn voor controle na rookinhalatie overgebracht naar een ziekenhuis. Het Parket van Oost-Vlaanderen stuurde zaterdagavond een branddeskundige ter plaatse om de brand te onderzoeken. “Na onderzoek wijst alles erop dat het om een accidentele brand gaat, er werden geen aanwijzingen van kwaad opzet gevonden”, meldt het parket.



