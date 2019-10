Slachtoffer van dodelijk ongeval op de R4 was Nederlandse vrouw (72) met Merelbeekse roots Jeroen Desmecht

04 oktober 2019

12u53 3 Gent Het slachtoffer dat donderdagavond het leven liet bij een verkeersongeval op de R4 in Sint-Kruis-Winkel, is een 72-jarige vrouw uit Terneuzen. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Ze laat drie kinderen en zes kleinkinderen na en leefde lange tijd in Merelbeke. Haar doodrijder, een 44-jarige Roemeen, wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Het noodlot sloeg donderdag rond 15.30 uur toe op het kruispunt van de John F. Kennedylaan met de Smishoekstraat in de richting van Zelzate. De zeventiger schoof nietsvermoedend met haar auto aan voor het rood licht, toen ze - samen met twee andere wagens - in de staart werd aangereden door een onoplettende vrachtwagenchauffeur. De vrouw had geen schijn van kans en overleed ter plaatse. Twee personen werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de vrachtwagenchauffeur liep lichte verwondingen op. Het parket van Oost-Vlaanderen werd ingelicht en stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.

Merelbeekse roots

Het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur, een 44-jarige man uit Roemenië, werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Vandaag wordt hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding. Het slachtoffer laat drie kinderen en zes kleinkinderen na. Ze komt uit Terneuzen, maar woonde ook een lange tijd in Merelbeke.