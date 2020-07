Slachtoffer kritiek na uitslaande brand in Gentse Tolhuislaan Didier Verbaere Sabine Van Damme

18 juli 2020

18u58 0 Gent Omstreeks 17.30 uur zijn bij een uitslaande woningbrand in de Tolhuislaan twee gewonden gevallen. Eén daarvan verkeert in kritieke toestand. Een derde persoon kon zelf ontkomen. De politie leverde bijstand per helikopter, omdat even gevreesd werd dat de brand naar de aanpalende woningen zou overslaan.

De brandweer kreeg de brand vrij snel onder controle, maar het appartement op de eerste verdieping is uitgebrand. Het ging dus om een korte maar hevige brand, in de Tolhuislaan. Daarbij raakten twee personen gewond. Eén iemand werd licjt gewond afgevoerd met rookinhalatie, maar een andere persoon werd bewusteloos op bed gevonden. “Die persoon is zwaar verbrand en verkeert in kritieke toestand”, zegt Nico De Vrieze van de Brandweerzone Centrum. “Een derde bewoner kon zelf ontkomen. De winkel onder het appartement hebben we kunnen vrijwaren, daar is nauwelijks schade.” Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.