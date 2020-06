Slachtoffer eet maand lang astronautenvoeding na vechtpartij aan jeugdhuis Oostakker: dader riskeert 150 uur werkstraf Cedric Matthys

16 juni 2020

10u40 0 Gent Een 26-jarige man uit Destelbergen is maandagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De beklaagde ontkent dat hij begin 2018 betrokken was bij een vechtpartij aan het jeugdhuis van Oostakker. “Mijn cliënt moest een maand lang astronautenvoeding eten door een rietje", zei de advocaat van het slachtoffer.

“Ik stond erbij, maar ik heb niet geslagen." De 26-jarige K.M. blijft ook in het Gentse hof van beroep zijn schuld ontkennen. De jongeman uit Destelbergen staat er terecht voor een vechtpartij op 1 januari 2018 omstreeks drie uur ’s nachts. Na een ruzie tussen twee vrouwen kreeg een man een slag in het gezicht. Hierbij brak het slachtoffer zijn kaakbeen. “Een maand lang moest mijn cliënt astronautenvoeding eten door een rietje", zei zijn advocaat. “Gelukkig was zijn familie er om voor hem te zorgen.”

Ogenomen telefoongesprek

De beklaagde weigert tot vandaag te zeggen wie volgens hem dan wel de slag uitdeelde. Al rakelde hij plots een opgenomen telefoongesprek op waarin één van zijn toenmalige vrienden zegt de dader te zijn. De advocaat van K.M. wou dit gesprek graag afspelen in de rechtszaal, maar daar ging het hof niet mee akkoord. Ook de tegenpartij was weinig opgezet met het bewijsmateriaal. “Waarom komen jullie hier nu pas mee op de proppen?”, vroeg de advocaat van het slachtoffer zich af. “Deze opname heeft geen enkele waarde. Het kan evengoed achteraf opgenomen zijn.

Bevestiging

Welke straf de jongeman zal krijgen, weten we op 30 juni. Het openbaar ministerie vroeg alvast de bevestiging van het vonnis in eerste aanleg. Toen legden de rechters een werkstraf van 150 uur op en moest de beklaagde opdraaien voor de medische kosten. Ook was hij het slachtoffer een morele schadevergoeding verschuldigd.