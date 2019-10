Skimmer moet 20 maanden naar de cel Wouter Spillebeen

18 oktober 2019

18u39 0 Gent Een 34-jarige man die op heterdaad betrapt werd op skimming, waarbij een apparaat aan een betaalautomaat wordt vastgemaakt om gegevens te stelen, moet 20 maanden naar de cel. Hij werd betrapt met de sleutel om het apparaat los te maken.

De man werd aangehouden in de Gentse haven, waar hij aan een betaalautomaat op een Shell-tankstation zijn apparaat had vastgemaakt. Dat leest de magneetstrip van bankkaarten, waardoor hij de gegevens kon kopiëren en de pincode kon bemachtigen. “Hij vertelde dat hij vanuit Italië naar België kwam om een auto te kopen. Uit de uitlezing van zijn gsm-toestel bleek nochtans dat hij in contact stond met twee andere personen en duidelijk deel uitmaakt van een vereniging misdadigers”, verduidelijkte de procureur.

Vandaag werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden en een boete van 1.600 euro voor de skimming en het deel uitmaken van een criminele vereniging. “Door de praktijk is er een ongelooflijke schade mogelijk, zowel aan de banken als aan de slachtoffers. Het verhoogt het onveiligheidsgevoel”, aldus het vonnis.