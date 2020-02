SKI organiseert kunstveiling in teken van konijnen Yannick De Spiegeleir

28 februari 2020

10u44 0 Gent Op woensdag 4 maart is het Dag van het Kunstonderwijs. Naar aanleiding van die dag organiseert het Secundair Kunstinstituut Gent (SKI) ‘Lapin perdu, de excentrieke K.K.K. super veiling’. Een veiling in het teken van konijnen, keutels en kunst voor en door de leerlingen van SKI.

Voor de 4de keer organiseert de Kunstgroep de ‘Dag van KSO’. Alle homogene kunstsecundaire scholen in Vlaanderen en Brussel tonen zich van hun creatiefste kant. Bedoeling is om het secundair kunstonderwijs op de kaart te zetten. Het SKI pakt die dag uit met een veiling met werken van de leerlingen.

Het afgelopen schooljaar werkten alle kunstateliers van het SKI een project uit rond het thema ‘konijn’. De leerlingen lieten zich inspireren door ‘The Rabbit’ van Jeff Koons, het duurst verkochte kunstwerk ooit door een levend kunstenaar. Het resultaat is een verrassende mix van konijnen, keutels en kunst. Al deze werken worden op de Dag van KSO van 16 tot 19 uur tentoongesteld en wie wil kan één van de kunstwerken ook kopen tijdens Lapin Perdu, de excentrieke K.K.K. super veiling. Die start vanaf 19.30u. Tussen 16 en 19 uur kan je de tentoonstelling ontdekken. Er is een bar.

De opbrengst gaat integraal naar het sociaal fonds van de school. Het SKI vindt het essentieel dat iedereen de kans krijgt om zich volop te ontwikkelen, ook buiten de schoolmuren. Voor wie het financieel moeilijk heeft om deel te nemen aan schoolreizen en uitstappen geeft de school via het sociaal fonds een duwtje in de rug. Deze veiling is dus voor én door alle leerlingen van het SKI.