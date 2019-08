Skaters tien dagen lang de baas in ‘t Kuikpe: Wielertempel wordt klaargestoomd voor BK Skateboarden

Erik De Troyer

27 augustus 2019

17u04 0 Gent ‘t Kuipke mag dan al een mythische wielertempel zijn, vanaf dit weekend zijn het skateboarders die er baas zijn. Het hele middenplein wordt klaargemaakt voor het Nokia Slam Fest van dit weekend en het BK Skateboarden van volgend weekend. Het 1.000 vierkante meter skatepark zal tussendoor open zijn voor iedereen die overweg kan met een skateboard.

Op de volgende Olympische Spelen is skateboarden één van de nieuwe sporten. Er zijn dan ook nog een aantal skateboarders die punten moeten verzamelen om een ticket voor de spelen te behalen. Het BK van 7 september is voor die Belgische skaters van groot belang. “Wie Belgisch kampioen wordt krijgt er meteen 3.000 punten bij in de ranking en dan zit men meteen al een hele stap dichter bij een selectie”, legt gewezen skateprof Evelien Bouillaert uit. “We hopen nog steeds om onze Belgische topskater Axel Cruysberghs te mogen verwelkomen. Hij woont als profskater in Los Angeles, maar toch lijkt de kans groot dat hij de oversteek maakt.”

De benoeming tot Olympische discipline heeft de skateboardwereld wat verdeeld. “Aan skateboarden begint men meestal omdat het een gevoel van vrijheid geeft. Dat staat in schril contrast met het leven als atleet. Wie aan competitie-skaten wil beginnen, moet leven als een echte sportman. Niet of toch niet te veel drinken en dus ook geen jointjes. En dat ligt bij een grote groep toch wat moeilijk”, lacht Evelien. “Op onze evenementen zijn drugs en doping absoluut verboden. Wie betrapt wordt bij de dopingcontrole riskeert vier jaar lang uitgesloten te worden van competities.”

Grootste skate-event in België

Dit weekend is er eerst het Slam Fest. Daar nemen internationale skaters het tegen mekaar op. Wie wint, gaat met 5.000 euro naar huis. De deuren gaan open om 11 uur, maar de eigenlijke competitie start om 14 uur. De finale is voorzien tussen 16 en 17 uur. Daarna geeft de bekende skater Paul Rodriguez met zijn aanhang nog een demonstratie en is er een signeersessie. Het Belgische kampioenschap volgt het weekend daarop.

“Dit is het grootste skate-evenement tot nu toe in België. Een groot evenement biedt bij ons meestal plaats aan 1.000 mensen. Hier kunnen we 5.000 stoelen vullen. Een enorm verschil, maar skaten is populairder dan ooit. En beide evenementen zijn gratis. We hopen op een vol huis”, zegt Anton De Groot van de Belgian Skateboard Association. “In de weekends zijn de profs aan de slag, maar in de week staat het skatepark open voor iedereen die het ook eens wil komen proberen. Dit is trouwens een prima voorsmaakje voor het grote skatepark dat de stad Gent wil bouwen aan de Watersportbaan. Die wordt nog vier keer groter dan wat wij hier aan het bouwen zijn. Het wordt het grootste skatepark van het land. Reken maar dat skaters van heel ver naar Gent zullen komen speciaal voor dat park.”

