Skaters kunnen zich eindelijk uitleven: “Dit overtreft de stoutste verwachtingen” Erik De Troyer

18 juli 2020

16u07 0 Gent Aan de Watersportbaan opende vandaag het nieuwe Gentse skatepark. Het derde grootste van Europa met 4.000m2 en ruimte voor zowat alle denkbare straatsporten. De skaters zelf waanden zich in de zevende hemel.

Gent is een echte skatestad. Hele generaties skateboarders zijn de voorbije decennia voortgekomen uit de Gentse skatescene. “Het skaten in Gent is destijds begonnen in de Bomastraat waar een overdekte skatezaal was. Dat stelde niet zo veel voor, zeker vergeleken met wat we hier nu krijgen”, zegt Mohamed Saouti die de Gentse skateshop Curb runt. “De enige woorden die ik hiervoor heb zijn ‘formidabel’ en ‘eindelijk’.”

Het skatepark ligt naast het Huis van de Sport tussen de Watersportbaan en de Blaarmeersen. Er is ruimte voor meer dan skateboarders alleen. Aan de achterzijde is een gedeelte voor freerunners: atleten die op spectaculaire wijze over obstakels springen. Er is ook een racebaan voor Roller Derby: een soort afvalrace op rolschaatsen. De rest van het terrein kan gedeeld worden door iedereen met een skateboard, rolschaatsen, bmx, inline skates, enzovoort.

“Zo’n 12 jaar geleden zijn we met wat jonge skaters de stad beginnen bestoken met de vraag voor een echt skatepark. We hadden wel al kleinere stukken waar we konden skaten maar dat is niet te vergelijken met dit”, zegt skater Matthieu Voet. “Hier hangt de sfeer van Venice Beach in Californië, één van de bekendste skateparken ter wereld. Wat we destijds vroegen kwam zelfs niet in de buurt van wat het uiteindelijk geworden is. Het zo mooi dat we bijna kunnen janken. Dit overtreft de stoutste verwachtingen.”

“Dat er zo veel verschillende sporten op één terrein samenkomen is wel uniek. In normale omstandigheden komen die zelfden of nooit samen. Ik zie hier freestyle rolschaatsers die ik nog nooit zag”, zegt Voet. “Om een skatepark te vinden van deze omvang moesten we tot nu toe naar Luxemburg rijden. Dit zal zeker internationale skaters naar Gent lokken.”

Het skatepark blijft tot 23u ’s avonds open. “Op het terrein staat een drukknop die er voor zorgt dat het licht 45 minuten blijft branden”, zegt schepen van sport Sofie Bracke (Open VLD). Detecteren de sensoren beweging dan blijven de lichten langer branden. Is er geen beweging meer dan vallen ze uit. “We hopen dat hier enkele toekomstige skatetoppers de smaak te pakken krijgen.”

Minister Ben Weyts (N-VA), burgemeester Mathias De Clercq en schepen Sofie Bracke (Open VLD) mochten het park officieel inrijden op bmx en skateboard. Achteraf liep het wel even mis toen een massa jongeren er bij kwamen staan voor de foto. Nauwelijks iemand droeg een mondmasker of hield afstand. Verder werden de coronamaatrdegelen wel streng nageleefd bij de opening.