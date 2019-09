Skatelegende Paul Rodriguez (34) zakt af naar ‘t Kuipke, Gents talent haalt finale Jeroen Desmecht

01 september 2019

11u55 0 Gent De legendarische wielertempel ‘T Kuipke’ was dit weekend het decor voor Slam Fest 2019, wellicht de grootste internationale skateboardwedstrijd die de Arteveldestad ooit huisde. Nick Steenbeke (27) en Kevin Tshala (30), twee Gentse skaters met naam en faam, schopten het tot in de finale. Afsluiter van de avond was een demonstratie van skateboardsuperster Paul Rodriguez en zijn team.

Een groepje verdwaalde jongeren had zaterdag geen Google Maps nodig om zich door het Citadelpark tot aan de ingang te banen: een rij van ratelende wieltjes, opgerolde jeans en kleurrijke hemdjes wees als een pijl naar de ‘t Kuipke. U raadt het al: niet coureurs, wel skaters waren dit weekend baas in de Gentse wielertempel. Vrijdag vonden achter gesloten deuren de preselecties plaats, zaterdag volgden de halve finales en finale. Gentenaren Kevin Tshala en Nick Steenbeke, twee grote namen uit het Belgische skatemilieu, maakten het tot de eindmeet mee. Video’s van beide heren pronkten al op verschillende internationale skatemedia. “Het parcours is uniek”, vertelt Steenbeke. “Bij een normale wedstrijd zijn de obstakels er al, maar voor deze wedstrijd moesten ze alles nog ombouwen.”

“De laatste tien jaar is heel wat veranderd”, weet Tshala. “Er komen nieuwe parken, nieuwe winkels (skateshops sponsoren skaters, vormen teams en nemen deel aan wedstrijden, red.), waardoor de jonge kern steeds evolueert. Het wordt almaar serieuzer genomen. Dat er naar Slam Fest nu ook enkele grote internationale namen afzakten, lokte bovendien extra veel volk.”

Met ‘grote namen’, doelt Tshala op het Primitive skateteam. Een bedrijf, vertegenwoordigd door topskaters, dat werd opgericht door Paul Rodriguez. Een man wiens naam bij buitenstaanders wellicht geen belletje doet rinkelen, maar binnen het skateboarden van een ‘Lionel Messi’ status geniet. Hij werd deze week hartelijk ontvangen aan de luchthaven door niemand minder dan Steenbeke, die onder andere voor het Europese team van Primitive rijdt. “Ook voor mij was het even spannend”, vertelt hij. “Samen uit eten gaan én rondhangen: da’s toch iets speciaals. Ze blijven ook enkele dagen in Gent. Ik heb al een lijst opgesteld met interessante locaties in België (trappen, handleuningen ... red.) om samen te skaten.”

De superster zal dan ook nog even in ons land verblijven. “Onze toer is maar pas gestart: we zijn nu twee dagen bezig”, vertelt hij. Rodriguez staat pas sinds enkele maanden terug op z’n plank na een lelijke knieblessure. “Alles komt stilletjes aan terug. Vandaag (zaterdag, red.) ging het alvast goed. Ik kijk er ook naar uit om iets van Gent te zien: het bier en het eten zijn alvast in orde (lacht)”.