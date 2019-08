Skateboarders houden kwalificatieproeven in een leeg Kuipke Erik De Troyer

30 augustus 2019

19u03 0

De skaters die willen deelnemen aan het Slam Fest van zaterdag in het Kuipke hielden vandaag hun kwalificatieproeven, maar dan wel in een volledig lege arena. De organisatie concentreert zich liever op een volle zaal voor zaterdag en hield dus de deuren dicht voor de proeven. Op die manier kregen de skaters wel al eens de kans om het nieuwe skatepark van meer dan 1.000 vierkante meter uit te testen. Slam Fest is een gratis evenement. De winnaar gaat naar huis met 5.000 euro. Een weekend later staat het Belgisch kampioenschap op het programma in het Kuipke.