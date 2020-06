Skaldenteam blij met uitspraak Europees Hof: “Positief voor onze strijd tegen windturbines die overlast veroorzaken” Sabine Van Damme

26 juni 2020

10u13 9 Gent Het Europees Hof van Justitie heeft in een dossier rond windturbines in Nevele geoordeeld dat de Vlarem II-normen rond geluid en slagschaduw onwettig zijn. Een opsteker voor de actiegroep Skaldenteam die al sinds 2013 strijd voert tegen verschillende windturbines in het Gentse havengebied.

Vrijdag oordeelde het Europees Hof van Justitie (HvJ) in een ander windturbinedossier (Nevele) dat de Vlarem II-normen inzake geluid en slagschaduw onwettig zijn. “We zijn blij dat we alvast op dit onderdeel van ons beroep naar de Raad van State gelijk krijgen”, zegt woordvoerder Tony Baetslé van Skaldenteam.

Het Skaldenteam voert actie tegen verschillende windturbines die in het Gentse havengebied zullen komen, en al staan. Onder meer in Desteldonk is er een schrijnend geval, waarbij bewoners nauwelijks nog slapen sinds er een windturbine op een steenworp van hun woning werd gebouwd. “Wij verkondigen nu al meer dan 8 jaar dat de Vlarem II-normen nattevingerwerk zijn”, zegt Baetslé. “Waarom moeten honderden mensen die rond het Skaldenpark wonen, een bedrijvenpark dat omgevormd is tot ‘industriegebied’, meer geluidsoverlast verdragen dan anderen? Waarom worden voor windturbines bepaalde hoorbare geluidsfrequenties niet meegeteld?”

Goede nachtrust

Het Skaldenteam ijvert voor gelijke rechten, waarbij iedereen evenveel recht heeft op een goed welbevinden met als basis een goede nachtrust. De meeste leden van het Skaldenteam groeiden op in Oostakker, Hijfte of Desteldonk toen het Skaldenpark bijna een stiltegebied was, met vooral bossen en weiden rond de vervuilende, maar stille Texaco-raffinaderij.

“De Vlaamse Overheid is volgens ons de windturbine-exploitanten ter wille geweest door een specifieke wetgeving te maken: de Vlarem II-normen inzake impact op het milieu van industriële windturbines. Die wetgeving is er gekomen zonder degelijk onderzoek, wat nu bevestigd wordt door het Europees Hof van Justitie. Er had een MER (milieu-effectenrapport) moeten gemaakt worden die de impact op mens en fauna in kaart brengt. Dat is niet gebeurd.”

Ingrijpen

Het Skaldenteam hoopt dat de uitspraak in de zaak van Nevele alvast wordt meegenomen naar de Raad van State, waar hun zaak loopt. “Op dat onderdeel van ons beroep hebben we nu in feite al gelijk gekregen. Nu nog hopen dat er geen achterpoortjes gelden voor bestaande projecten met een lopende procedure. En vooral, hopen dat ook omwonenden die lijden onder de overlast van bestaande windturbines, niet vergeten worden. Exploitanten kunnen makkelijk ingrijpen, dag per dag, om bijvoorbeeld de geluidsoverlast in te perken door het aantal omwentelingen van windturbines te reduceren tot een voor de bewoners aanvaardbaar niveau.”