Sjofele begraafplaats Zwijnaarde wordt opgefrist Erik De Troyer

08 mei 2020

16u24 1 Gent De begraafplaats Scheldeakker in Zwijnaarde krijgt een facelift. De hele begraafplaats wordt groener en er komt een perk voor sterrenkinderen. Ook het gedeelte voorzien voor moslims - uniek in Gent - wordt onder handen genomen.

Gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open VLD) informeerde naar de plannen voor de wat sjofele begraafplaats in Zwijnaarde bij schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V). “Scheldeakker zal er binnenkort groener uitzien”, zegt Yüksel. “Meer bomen en beplanting moeten daarvoor zorgen. Het past in de algemene teneur van alle begraafplaatsen in de 21ste eeuw: minder kerkhof, meer park. Er komt ook een betere bewegwijzering.”

Er is ook een grasperk voorzien speciaal ter herdenking van sterrenkinderen.

Yüksel bracht ook de staat van Mekka-gerichte percelen onder de aandacht. “De moslimbegraafplaats in Zwijnaarde ziet er ronduit onverzorgd uit”, stelt Yüksel. “Ik werd aangesproken door nabestaanden en door vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap over het ontbreken van een waterfontein, kraantjes en zitbanken. Ook de bewegwijzering naar de Mekka-gerichte percelen van de moslimbegraafplaats ontbreken”.

Scheldeakker is de enige plek waar Gentenaars met een moslimachtergrond hun familieleden kunnen begraven. “Vijftig jaar geleden was, in de toen nog zeer jonge Turkse gemeenschap, een overlijden een uitzondering. Maar de generaties schuiven op. Vandaag wonen hier al vier generaties. Wat groen, wat paden, kraantjes een zitbank: een respectvolle begraafplaats is geen overdreven luxe, en het is goed dat de stad hier onmiddellijk op ingaat. Op die manier kunnen Gentenaars met een moslimachtergrond op een gepaste manier hun familie begroeten”, besluit Yüksel.

De verbeteringswerken zullen al in 2020 gerealiseerd worden en kosten zo’n 300.000 euro.