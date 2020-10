Situatie kruispunt Hogeweg Sint-Amandsberg binnenkort aangepakt Wietske Vos

02 oktober 2020

15u45 0 Gent Het kruispunt op het einde van de Hogeweg, aan de spoorwegovergang richting haven, wordt binnenkort heraangelegd. Als het meezit, kunnen de werken nog dit najaar starten.

Aan het einde van de Hogeweg, waar de straat na het spoorwegviaduct de Motorstraat kruist, is het voor fietsers en voetgangers gevaarlijk laveren. Druk vrachtwagenverkeer vanuit de haven draait daar de straat over richting R4 en fietsers steken al vóór de spoorwegovergang de straat over in de verkeerde richting, omdat verderop oversteken naar het fietspad richting WEBA nog gevaarlijker is.

Werken starten binnenkort

Uit het antwoord dat schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) gaf op een vraag van gemeenteraadslid Carl De Decker (Open VLD), blijkt dat het kruispunt binnenkort wordt aangepakt. Afhankelijk van de termijn waarbinnen de vergunning wordt afgeleverd, zouden de werken nog dit najaar of begin 2021 starten.

Volgens het kabinet is sinds begin 2020 flinke vooruitgang geboekt in dit dossier, zo meldt De Decker. “In samenwerking met Infrabel, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en North Sea Port werd een ontwerp uitgetekend voor het knooppunt Hogeweg, Farmanstraat en de Singel”, klinkt het. “Dit ontwerp bevat echter meer dan enkele kleine infrastructurele ingrepen. Zo zullen twee bestaande spoorwegovergangen worden afgesloten en krijgen fietsers in de volledige zone de nodige comfortabele fietspaden en -oversteken. Onder voorbehoud dat de omgevingsvergunning in orde komt, zouden de werken dit najaar/begin volgend jaar kunnen starten.”

Het kabinet gaf nog mee dat “de voorbije maanden hard gewerkt is aan het ontwerp op korte termijn, dat dus omvangrijker is dan aanvankelijk voorzien. Daardoor is er niet verder gewerkt aan de plannen op lange termijn.”