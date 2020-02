Sioen wordt coördinator van het platform Kunstenoverleg Gent Sabine Van Damme

21 februari 2020

12u02 0 Gent Frederik Sioen (41), zanger, muzikant, fietser en vooral ook Gentenaar, wordt de coördinator van het recent opgerichte platform Kunstenoverleg Gent. Hij zal het Kunstenoverleg ondersteunen en de organisatie-ambities mee vormgeven. Sioen zelf is blij, maar ook Kunstenoverleg Gent is verheugd met de aanstelling van de geëngageerde Gentenaar.

Sioen is een meer dan verdienstelijk muzikant die met ‘Messages of Cheer & Comfort’ net een nieuwe plaat uit heeft, en die behalve in eigen land ook in Korea hoge toppen scheert. Maar daarnaast is Sioen ook een geëngageerde Gentenaar, die zich al meermaals via de muziek inzette voor goede doelen, voor verdraagzaamheid, en voor de kunstensector. Hij was ondermeer betrokken bij ‘0110, Concerten Voor Verdraagzaamheid’ en ‘Plastic Attack’, tegen de overdaad aan plastic verpakkingen, hij is ook de bezieler van 123-piano in Gent.

Dat hij coördinator van Kunstenoverleg Gent mag worden, stemt hem gelukkig. “Ik voel een enorm enthousiasme om met de vele culturele organisaties samen te werken en zo mee gestalte te geven aan het Kunstenoverleg Gent. Ook de nauwe samenwerking met platformen als Greentrack en Diversiteitswerf en de interactie met andere sectoren en stadsdiensten, boeit mij enorm. Cultuur heeft de kracht om de sociale cohesie in een stad te versterken. Ik draag daar graag mijn steentje toe bij.” Ook Kunstenoverleg Gent, opgericht in juli 2019, is blij met de aanstelling van Frederik Sioen. “Zijn liefde voor de stad Gent, zijn engagement en zijn ondernemerschap waren een sterk argument om hem aan te stellen voor deze functie”, klinkt het. “Het Kunstenoverleg ziet het als een troef dat het platform wordt geleid door een kunstenaar, een unicum in Vlaanderen.”

Doel van het nog nieuwe Gents Kunstenoverleg om nog beter kenbaar te maken van wat er in Gent op vlak van de kunsten gebeurt. Kunstenoverleg Gent zoekt naar oplossingen voor problemen van kunstenaars, en naar ruimte om te werken,. Het onderzoekt de mogelijkheden voor Gent als Europese culturele hoofdstad. En het wil ook een structurele gesprekspartner zijn voor de stedelijke overheid en een bruggenbouwer naar andere sectoren zoals onderwijs, toerisme, economie, welzijn en andere. Het stadsbestuur ondersteunt de werking. “We zijn erg blij dat we Frederik Sioen als coördinator gevonden hebben”, zegt voorzitter Patrick Allegaert. “Hij is niet alleen als kunstenaar bekend en geliefd, maar daarnaast ook een geëngageerde Gentenaar die al heel wat acties ondernomen heeft om kunst en cultuur in de samenleving een grotere weerklank te geven. Hij is voor ons dé geschikte persoon: hij combineert zijn talent als organisator met zijn talent voor kunst en zijn grote kennis van Gent en het Gentse kunstenveld.”