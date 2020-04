Sioen neemt deel aan eerste Belgische livestreamfestival Jill Dhondt Sabine Van Damme

24 april 2020

09u39 0 Gent Het muziekcollectief ‘Artists Unlimited’ organiseert deze zondag, 26 april, het eerste Belgische livestreamfestival. Sioen is één van de artiesten die zal optreden, maar dat is niet de enige Gentse invloed binnen het festival: de Vooruit en de Handelsbeurs zijn twee van de partners.

Op 24 april zou Sioen normaal gezien zijn nieuwe album ‘Messages of Cheer and Comfort’ voorstellen in de Handelsbeurs. Zoals bij andere muzikanten zag hij zijn optredens één voor één wegvallen door de uitbraak van het coronavirus. Veel artiesten begonnen muziek te streamen op Facebook, Instagram of Youtube maar verdienden daar niets aan. ‘Artists Unlimited’ ontwikkelde daarom eind maart een platform voor gelivestreamde concerten tegen betaling. Het eerste evenement op de agenda: het online festival van zondag.

Op de affiche staan naast Sioen ook grote namen als Absynthe Minded, Noémie Wolfs, Nick Bril, Tessa Dixson, An Pierlé met Koen Gisen, Gregory Frateur, Faces on TV, Rare Akuma en Susobrino. Gastvrouw van dienst is radiopresentatrice Sofie Engelen. Het festival loopt van 15.30 uur tot 23 uur. Wie erbij wil zijn, moet een ticket van 10 euro kopen. “Een kaartje kopen, betekent Belgische artiesten steunen”, melden de organisatoren. “Je zult een geweldige avond hebben, de lockdown doorbreken en de artiesten een inkomen geven in deze uitdagende tijden. The show must go on(line).” Een uur voordat het festival van start gaat, krijgen de bezoekers een link naar de livestream.

Tickets zijn te koop via de website van Artists Unlimited.