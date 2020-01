Sioen geeft verrassingsoptreden onder stadshal Yannick De Spiegeleir

25 januari 2020

20u01 0 Gent Wie zaterdagnamiddag langs de stadshal wandelde, werd verrast door een akoestisch optreden met Sioen in de hoofdrol.

Het mini-verrassingsoptreden kadert in de opnames van een documentaire over les ballets C de la B, het Gentse dans- en theatergezelschap van Alain Platel dat een internationale uitstraling geniet. Sioen speelde samen met danser en muzikant TK Russell. “Ik ben al jaren een grote fan van het werk van Alain Platel. Dus dit is een heel fijne ervaring”, zegt Sioen, die ook even de tijd nam voor een signeersessie.