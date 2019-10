Sinterklaas komt weer met de boot naar Gent Sabine Van Damme

23 oktober 2019

17u17 0 Gent Voor het eerst sinds lange tijd komt Sinterklaas terug met de boot naar Gent. Hij zal ook niet aan de Stadshal paraderen, maar aan de nieuwe kaaien aan de Krook.

In lang vervlogen tijden kwam Sinterklaas met de boot naar Gent. Hij meerde dan aan aan het Oud Gerechtshof, of later aan Dok. De laatste jaren verscheen de Sint zomaar plots uit de Sint-Niklaaskerk, en dan werd er een hele Sinterklaasshow aan de Stadshal georganiseerd. Niet dit jaar.

Op zondag 17 november komt Sinterklaas terug met de boot, al zal dat naar alle waarschijnlijkheid geen stoomboot zijn. In elk geval, aanmeren gebeurt dit jaar aan de Krook, de stadsbibliotheek vlakbij de Zuid. Daar is een nagelnieuwe kaaipromenade, waar de kindjes kunnen zingen voor de Sint. De Sint zal dan met zijn gevolg naar de Platteberg stappen om daar van op een balkon de kindjes toe te spreken. Tot slot is er een ‘meet & greet’ met Sinterklaas mogelijk in de inkomhal van de Krook, en dat van 16.30 tot 17.30. Tekeningen of tutjes afgeven, dat kan daar allemaal.

Huiswerk

De stad en het milieu zijn geen fan van wegwerpvlagjes, en dus wordt aan de kindjes gevraagd om een eigen ‘zwaaisint’ mee te brengen. Die kunnen ze via stad.gent/sinterklaas downloaden, afprinten en inkleuren. Het hele spektakel op 17 november start om 15 uur, de Sint meert aan om 15.30 uur en om 17.30 uur is het voorbij.