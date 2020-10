Sint-Pietersinstituut maakt komaf met drankautomaten en gaat voor duurzaam alternatief Jill Dhondt

07 oktober 2020

15u08 0 Gent Het Sint-Pietersinstituut start het nieuwe schooljaar met een schone lei. De laatste drankautomaat werd weggehaald en vervangen door twee waterpunten waar leerlingen water kunnen tappen met een hervulbare drinkbus.

De klassieke drankautomaten met frisdranken en snacks haalde de middelbare school aan het station al een tijd geleden weg. Er bleef enkel nog een automaat over waar plat, bruisend en gefruit water kon aangekocht worden. Maar dit schooljaar maakt Sint-Pieters ook daar komaf mee. In de plaats zijn twee waterpunten gekomen waar leerlingen hun hervulbare drinkfles kunnen vullen met plat of bruisend water. “Goed voor de gezondheid en voor het verminderd verbruik van plastiek”, zegt directeur Renata Janssens. “Ze worden gretig gebruikt dus we kunnen spreken van een succes.”