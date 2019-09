Sint-Martens-Latem en Leefbaar Baarle willen E40 in een tunnel, en dat kan “Zo’n project betaalt zichzelf terug op 10 jaar tijd” Sabine Van Damme

04 september 2019

18u40 2 Gent Er komt een nieuw op- en afrittencomplex aan de E40 in Baarle-Drongen, en dat zorgt voor ongerustheid. Actiegroep Leefbaar Baarle en de gemeente Sint-Martens-Latem hebben architect Dirk Coopman aangesproken, en die heeft een radicaal ander voorstel: de hele E40 in Drongen ondertunnelen. “Voor 3 kilometer kost dat 220 miljoen euro, maar dat betaalt zichzelf op 10 jaar tijd terug.”

Dirk Coopman legder eerder ook al een plan op tafel om de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarde te ondertunnelen. Het klinkt futuristisch en onhaalbaar, maar dat is het niet, stelt hij. “In 2004 besliste Madrid om 56 kilometer autosnelweg in de stad in tunnels te steken, en dat is intussen gebeurd.” Als Architect en Stedenbouwkundige verbonden aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, won Coopman al verschillende prijzen, waaronder de prestigieuze driejaarlijkse prijs voor stedenbouw van de ‘Academie Royale des sciences, des lettres & des beaux-arts.

“Kijk, het is simpel”, stelt hij. “Niks is gratis, maar dit wel. Iedereen weet intussen dat we moeten stoppen met verkavelen en het bestaande groen behouden. Dat is dus zeker zo voor de beschermde Leievallei in Drongen. Maar ondertussen komt er wel steeds meer nood aan woningen, en niemand wil een woonblok in zijn achtertuin. Als je nu autosnelwegen in tunnels gaat steken, komt er op die plaats bouwgrond vrij. Van de Scheldevallei in Zwijnaarde tot aan de Gentbrugse Meersen bijvoorbeeld is dat 12 kilometer, wat goed kan zijn voor 20.000 woningen in 3 bouwlagen. En dan is er nog ruimte over voor pleinen en parken. Die bouwgrond levert uiteraard geld op. Maar ook de woningen die nu vlakbij een autosnelweg liggen, stijgen dan in waarde. Laat je automobilisten dan ook nog eens tol betalen voor de tunnels, dan is het zeker een win-situatie. Volgens de Europese regelgeving mag je tot 5 euro per voertuig vragen. Maar neem nu 1 euro, voor 120.000 auto’s per dag, 365 dagen per jaar, dan weet je het snel.”

Concreet voor Drongen zou het gaan om 3 kilometer snelweg. Tunnel dat in, met twee keer drie rijstroken en een pechstrook, en een degelijk luchtzuiveringsysteem, en het kost 220 miljoen euro. Als je boven die tunnel 20% bebouwt en 80% vrij laat, heb je 600 woningen in 3 lagen, zonder te raken aan die kostbare Scheldevallei. “De studiebureaus en Wegen & Verkeer hebben hun werk goed gedaan, daar niet van. Maar die studie liep over een periode van 15 jaar. Ondertussen is het denken veranderd. We moeten nu ‘toekomstbestendig’ denken. In dat opzicht heeft de burgemeester van Sint-Martens-Latem mij dus gevraagd een alternatief, radicaal ander plan op tafel te leggen. Wat nu op tafel ligt, heeft immers een grote impact op de leefbaarheid van het dorp en op de natuurhistorische waarde van het Leielandschap. Overigens, tussen nu en 30 jaar zouden we beste àlle autosnelwegen in Gent intunnelen. Het materiaal bestaat. Het is alleen een kwestie van wil.”

Dirk Coopman licht zijn voorstel toe, op vraag van Leefbaar Baarle, op 13 september in Don Bosco in Baarle om 19 uur. Zijn idee en een filmpje over de ondertunneling van de E17 staat op zijn blog.