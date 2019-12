Sint-Lucasziekenhuis pakt nu al uit met dé beste muzikale act van de Warmste Week Sabine Van Damme

18 december 2019

22u01 17 Gent Bart Peeters, Koen en Kris Wauters en Guy Swinnen, en gitarist David Piedfort allemaal samen op één minuscuul podium op een geheime locatie, voor een heel select publiek. Knallen deed het, en de 50 aanwezigen genoten.

Nierspecialist Simon Van Hooland had voor het tweede jaar op rij een gitaar gemaakt, die het ziekenhuis mocht verloten ten voordele van het goede doel. De Domino-gitaar werd ze gedoopt, goedgekeurd door Kris Wauters. En in het ziekenhuis werd ze al bespeeld én getekend door grote namen zoals Stan Van Samang. Wie de gitaar wilde winnen, kon daarvoor lotjes van 5 euro kopen. Uit alle gegadigden werden 25 gelukkigen gekozen die een duo-ticket kregen voor het privéconcertje. Ene Eric won uiteindelijk de gitaar, maar het was vooral de muziek waarvan het genieten was. Van Let it Be over Clouseau- en Scabsnummers, en heel veel improvisatie, dat maakte het een gewéldige avond. En voor wie het zich mocht afvragen: zet Koen Wauters en Bart Peeters samen op een podium, en Bart zingt (figuurlijk) de hoogste noot. In het begin dan toch. Want Koen Wauters nam langzaam en in eigen stijl de boel in handen, uiteraard. De opbrengst van dit hele evenement gaat via De Warmste Week naar 2 goede doelen, Make a Wish en Te Geck.