Sint-Lucas verbiedt ‘stoeproken’ aan schoolpoort Yannick De Spiegeleir

03 september 2019

16u40 0 Gent Bij de start van het schooljaar heeft kunsthumaniora Sint-Lucas een opvallende boodschap opgesteld aan haar schoolpoort in de Oude Houtlei: ‘Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie’. “We willen vooral voorkomen dat jongere leerlingen beginnen mee te roken met oudere leerlingen”, zegt directrice Karen Verhamme.

Sint-Lucas is lang niet de eerste school die een verbod voor stoeprokers invoert, maar het bord met de harde boodschap valt wel op. “We nemen deze maatregelen in het kader van onze gezondheids- en preventiebeleid. Onze voornaamste bekommernis is dat derde- of vierdejaarsleerlingen niet beginnen te roken omdat ze oudere leerlingen naar een sigaret zien grijpen. We willen het goede voorbeeld geven.”