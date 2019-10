Sint-Lievenscollege pioniert met chatbot die scholieren helpt studiemethode te verbeteren

Yannick De Spiegeleir

23 oktober 2019

17u49 1 Gent Het Gentse Sint-Lievenscollege gaat na de herfstvakantie een chatbot én een online studieplanner introduceren voor haar leerlingen van het eerste jaar. “De Sensei-chatbot kan individuele tips op maat geven aan leerlingen om hun leermethode bij te schaven”, zegt Michiel Curvers, leerkracht op het Sint-Lievenscollege en één van de trekkers van het project.

Het Sint-Lievenscollege presenteerde haar innovatief ICT-project woensdag op de technologiebeurs SETT in Flanders Expo in Gent: één van de grootste evenementen rond de toekomst van het onderwijs.

“Vorig schooljaar in februari zijn we van start gegaan met het ontwikkelen van een webapplicatie om leerlingen te helpen bij hun studieplanning én een chatbot om hun persoonlijke studiemethode op punt te stellen in samenwerking met de Gentse start-up BTHRS en onderzoekscentrum IMEC”, zegt Steven Ronsijn, directeur van de eerste graad van het Sint-Lievenscollege (SLC).

Gepersonaliseerd

Drie collega’s van het SLC zetten hun schouders onder het project: leerkracht Michiel Curvers, pedagogisch ICT-coördinator Robbe Wulgaert en leerlingenbegeleider Judith De Vocht. “De chatbot kan gepersonaliseerde antwoorden geven: niet elke scholier heeft immers dezelfde studiemethode. In een eerste fase gaan we de toepassing invoeren in één klas van het eerste jaar voor het vak Frans omdat we daar hebben gemerkt dat leerlingen vaak nog zoeken naar een goede studiemethode. Als een leerling bijvoorbeeld Franse woordenschat moet leren, kan de chatbot bijvoorbeeld vragen of hij een woord in beide richtingen kan vertalen. Als dat niet het geval is, kan de toepassing die leerling bijsturen”, zegt Curvers.

Interesse

Voor de online studieplanner wil het Sint-Lievenscollege onder meer meten of een student voldoende tijd investeert om bepaalde leerstof te blokken. “De student kan zelf aangeven hoeveel tijd hij heeft genomen voor een bepaald onderdeel van een vak. Als resultaten op een examen dan tegenvallen, kunnen we bijvoorbeeld gericht bijsturen om meer studietijd te voorzien voor dat bepaald onderdeel.”

Op de SETT-beurs lieten andere leerkrachten en directies hun interesse al blijken voor de applicaties. “We zijn zeker bereid om te bekijken hoe dit kan uitgerold worden naar andere scholen. Ook op vlak van taal kan de chatbot grote mogelijkheden bieden om anderstalige leerlingen te ondersteunen als we de chatbot bijvoorbeeld ook vragen laten stellen in hun thuistaal”, zegt Ronsijn.