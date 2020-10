Sint komt enkel digitaal naar Gent, want hij is een risicopatiënt én hij woont in rode zone. “Persoonlijke videoboodschap voor alle Gentse kindjes” Sabine Van Damme

09 oktober 2020

12u26 10 Gent Het is geweten dat oudere mensen een groter risico lopen om ernstig ziek te worden als ze corona krijgen, en dus komt Sinterklaas dit jaar niet naar Gent. Wel kunnen alle kindjes tussen 2 en 8 jaar een persoonlijke videoboodschap van de Sint krijgen. Dat regelt het stadsbestuur.

Spanje is een rode zone, en dus blijft zelfs Sinterklaas beter gewoon daar. Dat besliste het stadsbestuur. Geen Sinterklaas onder de Stadshal of aan de Krook dus, en ook geen horde roetpieten die snoep gooien naar dichte drommen enthousiaste kindjes. Dat zou immers niet slim zijn. Maar de stad zorgt wel voor een alternatief.

“Voor duizenden kinderen is de intrede van de Sint een van de absolute hoogtepunten van het jaar, maar Sinterklaas moet, gezien zijn gevorderde leeftijd, erg opletten voor het coronavirus”, zegt schepen Annelies Storms. “We spraken daarom af dat Sinterklaas voor alle Gentse kinderen die dat willen een persoonlijke videoboodschap maakt.” Alle kindjes tussen 2 en 8 jaar die dat willen kunnen een brief, foto of tekening sturen. Als bedanking stuurt de Sint dan een persoonlijk videobericht terug. Het gaat over zowat 15.000 gezinnen, en de stad bezorgt specifiek aan hen de info over hoe ze kunnen meedoen.

“Elk jaar staan jullie met duizenden te wachten wanneer ik naar Gent kom”, laat Sinterklaas zelf weten. “Het doet me altijd plezier om zo veel vrolijke kindjes uit Gent te ontmoeten. Zoals je al op school gemerkt hebt, is alles wat anders dit jaar. Maar jullie mogen op beide oren slapen: Sinterklaas zal jullie niet vergeten. Met de hulp van alle Pieten zorg ik ervoor dat alle cadeautjes op tijd naar Gent komen.”

De stad maakt 42.000 euro vrij voor ‘operatie corona-Sinterklaas’.