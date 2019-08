Sint-Denijslaan ligt tegenwoordig in de Brugse Poort (volgens De Lijn dan toch) Sabine Van Damme

30 augustus 2019

15u22 0 Gent De Lijn heeft nieuwe bushokjes laten plaatsen in de Brugse Poort. Onder meer aan het Emilius Seghersplein staan er twee. Alleen staat daar in grote letters Sint-Denijslaan op. Dat is – in vogelvlucht – een kleine 4 kilometer verder.

Je zal je maar oriënteren op de bushokjes van De Lijn om te weten waar je bent. In de Brugse Poort staan bushokjes die beweren op de Sint-Denijslaan te staan. De Sint-Denijslaan ligt achter het Sint-Pietersstation, en is dus zelfs niet in de buurt van de Brugse Poort. Missen is menselijk. Maar dit ‘foutje’ valt natuurlijk wel op.