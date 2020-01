Sint-Denijs-Westrem krijgt zone 30 in het voorjaar

Erik De Troyer

09 januari 2020

17u48 11 Gent Het schepencollege heeft donderdag de invoering van de zone 30 in Sint-Denijs-Westrem goedgekeurd. Concreet gaat het om het gedeelte tussen de E40 en de Kortrijksesteenweg. Ook enkele straten in Afsnee worden mee opgenomen.

De voorbije jaren werden in Gent heel wat zones 30 afgebakend. Sint-Denijs-Westrem is inmiddels de 19de dergelijke zone in Gent. Oostakker, Wondelgem, Mariakerke, Zwijnaarde, Gentbrugge, Drongen en de Muide hebben al in zekere mate een eigen zone 30. In Sint-Denijs-Westrem gold er tot nu toe een klassiek regime van 50 km per uur (bebouwde kom) in de meeste straten.

“Als de snelheid verlaagt dan verbeter je de verkeersveiligheid. Een fietser of wandelaar die geraakt wordt door een auto aan 50 km/u heeft 65% kans om zwaargewond of gedood te worden. Aan 30 km/u is die kans nog 15 à 20%. Daarom is de zone 30 van groot belang”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen)

Heraanleg

“Een zone 30 invoeren gebeurt op twee tempo’s. Borden plaatsen om de zone af te bakenen kan snel maar straten opnieuw aanleggen neemt natuurlijk meer tijd in beslag. Eigenlijk mag men zo’n zone 30 zien als een belofte om bij de volgende heraanleg van een straat ze ook aan te passen aan die zone 30.”

De gemeenteraad moet eerst nog stemmen over het besluit en dat zal pas in de gemeenteraad van februari kunnen. Daarna wordt de signalisatie aan de rand van het gebied geplaatst. De start van de zone 30 is voorzien voor het voorjaar.