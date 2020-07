Sint-Bernadettewijk organiseert zich tijdens bewonersvergadering : “Al veel traantjes gelaten deze week”

Erik De Troyer

09 juli 2020

20u43 0 Gent De eerste schok is min of meer verwerkt maar de Bernadettewijk begint zich te organiseren. Donderdagavond hield de buurt een bewonersvergadering in open lucht om plannen te smeden tegen de sloop van hun wijk. “We hebben al wat tranen gelaten”, klinkt het.

Opmerkelijk zowel de PVDA als Vlaams Belang kwamen speechen op de bewonersvergadering. “Dit is een initiatief van de buurt. Als we allebei gevraagd worden dan kunnen we gerust naast mekaar een speech geven. We zijn mekaars politieke vrienden niet maar dat is ondergeschikt aan de belangen van deze wijk”, zegt Johan Deckmyn (VB).

Afgelopen zaterdag kregen de bewoners van oude arbeidershuisjes te horen dat de wijk tegen 2022 tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor een moderne tuinwijk. In tussentijd wordt voor iedereen een nieuwe woonplaats gezocht, elders in Gent. De buurt reageert daar heel emotioneel op.

“Ik vind het schandalig wat hier gebeurt”, zegt Leopold Wouters (82). Hij woont al 55 jaar in de wijk. “Ik ben hier ergens in de jaren 70 komen wonen en nee, ik wil hier écht niet weg. Ik heb meteen laten weten dat ik weiger mijn huis te verlaten. Ik wil helemaal niet in een andere wijk gaan wonen. Ze zullen mij met de grove borstel mijn huis uit moeten vegen. Het was hier altijd zeer aangenaam wonen”, zegt Leopold. “En die slechte huizen? Wie zijn huis al die jaren onderhield en regelmatig poetste…die woont vandaag nog in een prima huis hoor.”

Tijdens de bewonersvergadering werden handtekeningen van de bewoners ingezameld. “Hier zijn een paar bewoners die het gehad hebben en weg willen maar het merendeel wil hier gewoon blijven”, zegt Tom De Meester (PVDA). “Iedereen vraagt zich af waarom ze hier niet kunnen blijven.”

Op een stoeltjes zitten Regina Bundervoet en Jeanine Van Canegem (86). “Ik heb vier operaties aan mijn heup gehad en een open-hartoperatie. Ik weet niet of ik op mijn leeftijd nog een verhuis aankan”, zegt Jeanine die al 30 jaar in de wijk woont.

“Toen ik Jeanine het nieuws ging melden beefde ze van de emoties en zelf heb ik ook al heel wat traantjes gelaten”, zegt Regina. “Ik woon hier sinds al 59 jaar, sinds mijn drie jaar. We hadden een grote renovatie verwacht maar dat alles zou gesloopt worden om er een nieuwbouw van te maken zagen we niet aankomen. Wat we nu van plan zijn? Wat kunnen we doen, niets toch? Afwachten en hopen dat het goed komt.”