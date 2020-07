Sint-Bernadettewijk in de rouw: zwarte vlaggen aan woningen van wijk die gesloopt moet worden Sabine Van Damme Jill Dhondt

27 juli 2020

17u58 0 Gent Aan heel wat woningen in de Sint-Bernadettewijk hangt vandaag een zwarte vlag uit. De wijk – die in de verkiezingsperiode van 2018 bekend raakte als de schimmelwijk – wordt over enkele jaren volledig gesloopt, wat wil zeggen dat alle bewoners moeten verhuizen. Dat zien velen niet zitten.

Dat er iets zou moeten gebeuren met hun wijk, dat wist iedereen wel. De huizen zijn oud, en velen zijn volledig uitgeleefd en in slechte staat. Maar dat WoninGent zo drastisch zou ingrijpen, had niemand verwacht. De hele wijk wordt met de grond gelijk gemaakt in 2022. Dat wil zeggen dat de bewoners van de 88 huizen allemaal een nieuw onderkomen moeten zoeken. En omdat er in Sint-Amandsberg en Oostakker geen sociale woningen vrij zijn – of toch zeker niet voldoende – moeten de meeste mensen naar de andere kant van de stad. Buren die elkaar al jaren kennen, worden zo uit elkaar getrokken. Voor de bewoners kwam het nieuws als een mokerslag.

De oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA vroeger en kregen een spoedcommissie wonen. Maar daar werd – behalve een vage belofte om nog eens te bekijken of de sloop gefaseerd kon – niks gewijzigd aan de plannen. Integendeel. Het klonk expliciet dat ze de mensen geen valse hoop willen geven, dat gefaseerde renovatie te duur is, en dat sommige huizen het gewoon geen 5 jaar meer uithouden. Opnieuw slecht nieuws dus voor de wijk in Sint-Amandsberg. En dus hangen sinds vandaag een massa zwarte vlaggen uit de ramen. Leopold Wouters, een kranige tachtiger, benadrukt nog eens hoe graag hij in zijn huis wil blijven. “Ik woon hier al 55 jaar. Mij vrouw is overleden, mijn kinderen zijn het huis uit. Dit is mijn thuis.” De man wiedde het onkruid in zijn voortuin. Want zelfs als zijn huis gesloopt zou worden, wil hij dat het netjes blijft tot het einde.

PVDA en Vlaams Belang willen nu zo snel mogelijk de Raad van Bestuur van WoninGent samenroepen om de situatie verder te bespreken.