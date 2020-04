Sint-Bavohumaniora start maandag met ‘huiswerkklas’ voor eerstegraadleerlingen Sabine Van Damme

28 april 2020

17u09 0 Gent Terwijl de school zich volop voorbereidt op de heropening voor het zesde middelbaar op 15 mei, loopt er ook een ander project. Nu maandag al opent er een ‘huiswerkklas’ voor leerlingen van de eerste graad die via de computer moeilijk te bereiken zijn.

“Het is uiteraard goed dat het zesde jaar bijna mag terugkomen, maar het zijn de leerlingen van de eerste graad die het meeste nood hebben aan fysiek naar school komen.” Dat zegt Dominique Verbruggen, directeur van de eerste graad van het Sint-Bavohumaniora. Op de school zitten 1.080 leerlingen, waarvan 101 in het zesde middelbaar, en een 500-tal in de eerste graad.

20-tal leerlingen

“We krijgen signalen van klasleerkrachten dat niet alle leerlingen van onze eerste graad vlot bereikbaar zijn. We hebben aan iedereen die dat nodig had laptops uitgeleend, maar dat volstaat niet. Daarom starten we maandag dus met een huiswerkklas voor de meest kwetsbare leerlingen. We gaan er geen les geven, maar we creëren wel een omgeving waar ze op een rustige en gestructureerde manier de preteaching kunnen volgen. We denken een 20-tal kinderen te mogen verwelkomen.”

Opvang is er officieel ook op de school. De eerste week van de lokdown waren er 6 leerlingen aanwezig, de tweede week nog 2, en sinds de paasvakantie geen enkele meer. Maar officieel kan het dus wel, de school is niet gesloten.

Uniformgroene mondmaskers

Wat de opening op 15 mei betreft, zit de directie nog met heel veel vragen, vooral naar een juridische omkadering, maar ook praktisch. “Mag het internaat open? Welke vakken gaan we geven, zodat we het geregeld krijgen met het aantal leerkrachten? Worden mondmaskers verplicht, of niet?” De school liet alvast enkele voorbeelden leveren van uniformgroene mondmaskers. “We kunnen ze maar al bekijken, voor als het in de toekomst nodig zou zijn”, bedenkt Verbruggen.”