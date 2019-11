Sint-Bavohumaniora racet met balletjes ten voordele van Rode Neuzen Dag Wouter Spillebeen

14 november 2019

14u51 0 Gent In het kader van hun acties ten voordele van Rode Neuzen Dag hebben leerlingen van het Sint-Bavohumaniora in Gent deze middag met balletjes geracet in de Reep.

Alle leerlingen van het eerste jaar konden een balletje aankopen voor een euro en zich zo inschrijven voor de race. Om 12.45 uur werden de balltjes in het water aan de Reep gegooid om met de stroming meegenomen te worden. Ongeveer dertig meter verder was het eerste balletje dat over de eindmeet kwam de winnaar. Om te voorkomen dat de balletjes verder afdreven dan voorzien, had de school buizen in het water gelegd.

Naast de balletjesrace organiseert het Sint-Bavo nog drie andere acties. Er staat een photobooth waar leerlingen met of zonder rode neus kunnen poseren, leerlingen kunnen op drie middagen liedjes aanvragen om af te spelen en er wordt een karaokenamiddag georganiseerd waar leerlingen naar hartelust kunnen brullen voor het goede doel.