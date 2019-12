Sint-Bavobasisschool legt speelplaats aan op dak: “Spelen met zicht op torens van Gent” Yannick De Spiegeleir

07 december 2019

13u01 16 Gent Hoe breidt je als school uit in het dichtbebouwde centrum van Gent? De Sint-Bavobasisschool vond een creatieve oplossing door de ruimte tussen haar gebouwen op te trekken en een speelplaats aan te leggen op het dak. “Zonder de extra speelruimte op het dak was de capaciteitsuitbreiding nooit mogelijk. Kinderen hebben ruimte nodig om te bewegen”, zegt directeur Geert Mallems.

Klein Bavo verhuisde in 2003 van het Sint-Baafshuis in de Biezekapelstraat naar de nieuwbouw in Apostelhuizen. Op dat moment slankte de school sterk af omdat de Apostelhuizen veel kleiner was dan de oude school, maar de voorbije jaren kende de school een sterke groei en telt ze ondertussen 486 leerlingen. De kleuterschool groeide van zes naar acht klassen en telt nu ongeveer vijftig kleuters meer. De lagere school breidde uit met een klas uit en steeg met vijftien leerlingen. Een capaciteitsuitbreiding drong zich dus op, maar dat bleek niet makkelijk in het dichtbebouwde centrum. Extra lokalen creëren, vroeg dus om een creatieve oplossing. Het architectenbureau AVA Partners vond die oplossing door de ruimte tussen de gebouwen in de hoogte op te trekken. Goed voor vijf extra klaslokalen.

Blikvanger

De blikvanger is echter de nieuwe speelplaats op het dak van de school, die ruimte biedt aan honderd spelende kinderen. “Het is niet alleen een eyecatcher, deze speelplaats was noodzakelijk om de goede werking van de school te garanderen. Kinderen hebben ruimte nodig om te bewegen, te spelen en te ontspannen”, weet directeur Geert Mallems. “De rubberen vloer is een extra troef. Zo hebben kinderen geen pijn hebben als ze vallen bij het spelen”, zeggen projectleider Kristof Devlaminck van Qubus en Katrien Houben van AVA Partners. Dankzij moderne isolatietechnieken blijft het geluid van de dakspeelplaats binnen de normen. Uit respect voor de omwonenden wordt er ’s ochtends vroeg, ’s avonds of in het weekend geen gebruik van gemaakt.

Anderstalige kinderen

Directeur Mallems greep de voorstelling van het nieuwbouwproject ook aan om het pedagogisch project van zijn school in de kijker te zetten. “De instroom van onze leerlingen is door het aanmeldingssysteem sterk veranderd. Slechts veertig procent van onze kinderen spreekt thuis Nederlands. Het blijft echter belangrijk dat een school voldoende Vlaamse instroom kan houden. Wij streven met onze anderstalige kinderen het taalniveau van de Vlaamse kinderen na. Alleen dan worden ze voldoende voorbereid op een succesvolle schoolloopbaan. Daarom spreken we op onze school alleen Nederlands.”

Het is een andere visie dan die van de stad Gent, die onlangs nog een website lanceerde voor meertaligheid in de klas. “We mogen het niet zwart-wit voorstellen. Elk school heeft zijn eigen project. Zo vind ik het bijvoorbeeld een positief initiatief dat de Sint-Bavobasisschool werkt met menggroepen voor haar jongste en oudste kleuters, zodat de jongsten kunnen leren van het taalgebruik van de oudere kinderen”, reageert schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen), die aanwezig was op de voorstellling van de nieuwbouw.