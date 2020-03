Sint-Bavo, winnaar van Strafste School 2017, geeft volgende lichting advies Jill Dhondt Sabine Van Damme

08u41 0 Gent De jongerenzender MNM gaat voor de tiende keer op zoek naar de Strafste School van Vlaanderen en Brussel. Hiermee willen ze verbondenheid en enthousiasme in middelbare scholen in de kijker zetten. Drie jaar geleden werd het Sint-Bavo humaniora van Gent de Strafste School, daar blikken ze nog steeds met plezier op terug.

Tom De Cock en Laura Govaerts gaan samen op zoek naar de Strafste School van 2020. Ze vragen zich af waar het aangenaam is om te vertoeven voor, tijdens of na de schooluren. Belangrijker dan de titel, is de weg daarnaartoe: MNM hoopt dat scholieren samen hun grenzen verleggen, talent ontdekken en elkaar inspireren.

in 2017 werd het Sint-Bavo Humaniora verkozen tot Strafste School. “Daar zijn we nog steeds erg trots op”, zegt directeur Hilde Allaert. “In een mum van tijd was de hele school betrokken betrokken bij het hele gebeuren. Van de kleintjes tot oud-leerlingen, iedereen heeft zich 150 procent gegeven.” Hilde geeft aan dat hun overwinning een positieve invloed heeft gehad op het leerlingenaantal, ze raadt dan ook iedereen aan om mee te doen. “Op onze school was er al een band, maar die is sterker geworden door onze deelname aan de Strafste School. Om te winnen moet de band er wel al zijn, de leerlingen moeten fier zijn op hun school.”

De winnaar van de Strafste School kan een jaar lang rekenen op ondersteuning en een live radiofeest van MNM.

Inschrijven voor 19 maart op mnm.be. Op donderdag 30 april maakt MNM bekend welke school de strafste is.