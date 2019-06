Sint-Baafsplein lanceert ‘Roze Donderdag’: Avond tijdens Gentse Feesten waarin holebi’s centraal staan Sabine Van Damme

03 juni 2019

13u20 3 Gent Helemaal nieuw op de Gentse Feesten: een avond waarin alles draait rond holebi’s. “Die toenemende onverdraagzaamheid naar de holebi-gemeenschap, daar willen wij ons tegen afzetten”, zegt Ivan Saerens.

Sint-Baafsplein is altijd al het plein geweest van ambiance, schlagers, grote namen en enkele party-avonden met dj’s. Dit jaar is dat opnieuw zo, met onder meer Willy Sommers en Christoff. Maar helemaal nieuw is de ‘Nacht van de Regenboog’, of ‘Roze Donderdag’, een avond waarop de holebi-gemeenschap centraal staat. DJ T.O.O.N & The Love Boat Expirience komen op 25 juli de boel op stelten zetten.

“Die toenemende onverdraagzaamheid naar de holebi-gemeenschap, die is overal voelbaar”, zegt Ivan Saerens van organisator Onder de Draak vzw. “Met dit initiatief willen we ons daar ostentatief tegen afzetten. Het wordt ongetwijfeld een fantastische avond.” Het is de eerste keer dat er een Gentse Feesten-plein zo opvallend inzet op holebi’s.

De Roze Donderdag gaat door op donderdagavond 25 juli.