Sint-Baafskathedraal scoort een topwerk van Wim Delvoye voor een prikje dankzij bestelbon van 17 jaar oud Erik De Troyer

28 augustus 2020

19u18 1 Gent Het kunstwerk ‘OPUS’ van Wim Delvoye werd vandaag onthuld in de Sint-Baafskathedraal. Een kunstwerk dat de stad bijna 250.000 euro kostte. Dat lijkt veel geld maar is eigenlijk een koopje, dankzij een bestelbon van 17 jaar geleden.

Wim Delvoye is waarschijnlijk de bekendste Gentse kunstenaar van het moment. Zijn werken gaan enorme bedragen op internationale veilingen. OPUS heeft een bijna-dubbelganger staan in het Louvre in Parijs. Dat werk heet ‘Suppo’ en staat op een sokkel gemonteerd in plaats van te bengelen aan een stalen kabel zoals in de Sint-Baafskathedraal. Het kunstwerk wordt omwille van die naam wel eens oneerbiedig ‘de zetpil’ genoemd.

Het is een enorme eer dat ik hier een kunstwerk mag hangen. Als er vrienden op bezoek komen neem ik ze altijd mee om het Lam Gods te bekijken. Nu kan ik ze ook één van mijn werken tonen Wim Delvoye

“Ik heb als student vaak zitten tekenen in de Sint-Baafskathedraal. Het is dan ook een enorme eer dat ik hier een kunstwerk mag hangen. Als er vrienden op bezoek komen neem ik ze altijd mee om het Lam Gods te bekijken. Nu kan ik ze ook één van mijn eigen werken tonen”, zegt Delvoye. “Je mag dit kunstwerk zeker en vast als een vriendendienst naar de stad bekijken.”

Schepen van cultuur Sami Souguir (Open Vld) is het daarmee eens. “Op geen enkele veiling ter wereld kan men voor zo’n bedrag zo’n monumentaal werk van Delvoye kopen”, zegt hij. De stad gaf het kunstwerk voor onbepaalde tijd in bruikleen aan de Sint-Baafskathedraal.

Over The Edges

Er hangt wel een opmerkelijk verhaal vast aan hoe de deal tot stand kwam. Twee jaar na de tentoonstelling Over The Edges van Jan Hoet bestelde de stad een serie van 9 glasramen bij Delvoye. Die zouden in de oude Norbertijnerkapel komen te hangen waar sinds de tentoonstelling al één zo’n glasraam op basis van röntgenfoto’s hangt. “Monumentenwachters hebben daar toen een stokje voor gestoken”, zegt Delvoye. “Ik begreep nog steeds niet wat hun probleem was.” Uiteindelijk werden de kunstwerken niet afgeleverd en niet betaald. Vele jaren en veel discussies later wam de bestelbon alsnog op het bureau te liggen van schepen Souguir. Uiteindelijk kwamen de stad en Delvoye tot een overeenkomst om voor de prijs van bijna twee decennia geleden een nieuw kunstwerk te maken.

Glasraam

Delvoye zelf koestert nog steeds de hoop de Norbertijnerkapel aan het Drongenhof ooit in te kunnen richten. “Berlinde De Bruyckere stelt er binnenkort tentoon en dat heeft mij toch tot nieuwe inzichten gebracht. Misschien doe ik nog wel eens een poging om de kapel in te richten... maar dat glasraam is wel nog steeds van mij”, lacht hij.