Sint-Baafskathedraal heeft een nieuwe orgelspeler Jill Dhondt

24 december 2019

09u44 0 Gent De Waaslander Nicolas De Troyer (35) werd door de Kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal benoemd tot de nieuwe titularis-organist. Vanaf 15 januari volgt hij Edward de Geest op die met pensioen gaat.

De Troyer is leraar orgel, klavecimbel, begeleidingspraktijk en muziekgeschiedenis aan de muziekacademie in Hamme. Meer dan tien jaar lang was hij de orgelspeler voor de Sint-Pauluskerk in Antwerpen en de Dominicanenkerk in Brussel. Vandaag is hij nog steeds verbonden aan de Sint-Pieterskerk in Hamme. Begin volgend jaar zal de Sint-Baafskathedraal daarbij komen. “Ik voel mij zeer vereerd om de liturgie mee te mogen verzorgen op een prachtig en uniek instrument”, vertelt de Waaslander. “Ik zal de artistiek-religieuze uitstraling van de kathedraal mee behartigen.”

De voorganger van Nicolas, Edward De Geest, vervulde de functie meer dan 25 jaar. “De klank van het orgel in de Sint-Baafskathedraal is uitzonderlijk”, aldus De Geest. “Het orgel heeft 90 registers die je afzonderlijk of samen kan gebruiken. De mogelijkheden zijn quasi onuitputtelijk. Hier kan je Olivier Messiaen en andere componisten spelen zoals ze het bedoeld hebben.”