Sint-Baafsabdij gesloten wegens gevaar voor vallende stenen: onzeker of voorstellingen Miramiro kunnen doorgaan

Erik De Troyer

13 juni 2019

20u02 0 Gent Het is onzeker of acht voorstellingen van Miramiro in de Sint-Baafsabdij de komende Gentse Feesten kunnen doorgaan. Er is gevaar voor vallende stenen in de oude abdij in de wijk Macharius-Heirnis. “We moeten de veiligheid laten primeren”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD).

Gemeenteraadslid Karlijn Deene (N-VA) hoorde dat de Sint-Baafsabdij afgesloten was en informeerde naar staat van het gebouw. “De monumentenwacht hield op onze vraag een steekproefsgewijze controle van de Sint-Baafsabdij”, legt schepen Souguir uit. “Monumentenwacht heeft op enkele plaatsen, vooral aan de doorgangen, losse stenen verwijderd om het risico op vallende stenen te beperken. Het ging om een steekproef dus blijft de kans op nog meer losse delen reëel en dat kan een risico vormen voor de veiligheid van het publiek. Daarom heb ik beslist om de abdij niet meer te openen voor het publiek. Er werd ter plaatse een aankondiging van de uitzonderlijke sluiting aan de poort gehangen en ook de Buren van de Abdij, die geen activiteiten hadden voorzien, werden verwittigd.”

De stad bestelde intussen werfhekkens en gaf de brandweer opdracht de veiliheidsrisico’s in te schatten. Vooral de zone van de sacristie, de kapittelzaal, de voorraadkelder en de aansluitende muren dienen aangepakt te worden. De stad wil nu bekijken of daar budget voor voorzien kan worden.

In totaal staan er een tiental evenementen gepland in de komende maanden waaronder het Midzomernachtconcert op 22 juni en 8 voorstellingen van MiraMiro tijdens de Gentse Feesten. Het gaat om de Franse Compagnie Libertivore die er op zaterdag 20 en zondag 21 juli een acrobatische voorstelling geeft en op maandag 22 en dinsdag 23 juli is de Spaanse groep ‘Compañia de Circo eia’ aan de beurt.

“We zullen zo snel mogelijk, in overleg met de organisatoren, beslissen of de geplande activiteiten op de site kunnen doorgaan en of er een alternatief moet worden gezocht”, aldus de schepen. “De veiligheid van de bezoekers primeert en we wensen natuurlijk geen enkel risico te nemen.”