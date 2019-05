Sint-Baafs is al meteen een echte werf Erik De Troyer

23 mei 2019

12u43 0 Gent De Sint-Baafskathedraal is dezer dagen verre van een plek van rust en kalmte. Tal van arbeiders zijn er namelijk in de weer om de kathedraal klaar te stomen voor de terugkeer van het volledig gerestaureerde Lam Gods en dat betekent heel wat lawaai en stof.

In de zomer van 2020 opent in de Sint-Baafskathedraal het nieuwe bezoekerscentrum voor het Lam Gods. De crypte zal een deel van dat bezoekerscentrum vormen. Daar zal men met ‘augmented reality brillen’ een rondleiding krijgen door de geschiedenis van het Lam Gods. Het meesterwerk zelf komt in de sacramentskapel te hangen, in een glazen kooi met geregelde temperatuur en vochtigheid.

Aan de achterkant van de kathedraal wordt een moderne glazen toren gebouwd. Die moet de verschillende niveau’s van de kathedraal met elkaar verbinden. Er wordt verwacht dat er zo’n 400.000 bezoekers per jaar naar de Sint-Baafskathedraal zullen komen.

Vandaag is al duidelijk dat het een hele klus wordt. Binnenruimtes tussen het bisschoppelijk paleis en de kathedraal worden uitgegraven, de crypte werd grotendeels afgetimmerd, aan de achterkant van de kathedraal staat een stelling en er zijn dakwerken aan de gang. Zelfs in de kathedraal kunnen de werken moeilijk weggestoken worden. De vele toeristen moeten ladders, kabels en lawaai het komende jaar proberen negeren. Maar het zal het ongetwijfeld waard zijn.