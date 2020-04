Singer-songwriter Edward ‘Hoofdstroom’ Huyghe (27) lanceert eerste verzameling nummers: “Liever ongedwongen schrijven dan optreden” Wouter Spillebeen

13 april 2020

De Gentse singer-songwriter Hoofdstroom, de artiestennaam van Edward Huyghe (27), lanceert vrijdag zijn eerste EP Kind Elk op alle streamingplatforms. Huyghe gooide in december nog hoge ogen tijdens De Warmste Week met zijn nummer Ibe dat hij schreef voor een overleden vriendin. "Ik ben nooit een podiumbeest geweest, maar ik hou ervan om muziek te maken waar ik honderd procent achter sta", zegt de eigenzinnige zanger.

“Ik zing zowel in het Nederlands als in het Engels, ook al is dat commercieel gezien niet het meest interessante. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik vind het gewoon leuk om beiden te doen. Ik speel graag met taal en wil dat ook in mijn songteksten naar voor brengen.” Dat zegt Edward ‘Hoofdstroom’ Huyghe, die in het dagelijkse leven bedrijfsjurist is en na zijn uren muziek schrijft. Dat hij geen alledaagse zanger met een gitaar is, blijkt uit alles wat hij doet.

Vanaf vrijdag zal de eerste EP van Hoofdstroom, getiteld Kind Elk (Engels voor vriendelijk edelhert) te beluisteren zijn op de gebruikelijke streamingplatforms. Op de EP staan zes Engelstalige nummers. Later dit jaar volgt het tweede deel, dat de titel Elk Kind zal hebben en waar zes Nederlandstalige nummers op zullen staan. “Uiteindelijk zullen de twee EP’s uitkomen op een vinylplaat.”, zegt de liedjesschrijver.

Perfectionisme

Edward schrijft en speelt al jaren muziek, maar bracht nog nooit meer dan een nummer tegelijk uit. “Ik vind het fijn om zonder verwachtingen aan muziek te werken en het enkel te delen als ik er zelf tevreden over ben”, zegt hij. In december maakte hij nog indruk met zijn nummer Ibe, dat hij schreef voor een vriendin die overleed aan kanker. Op De Warmste Week werd het nummer zo vaak aangevraagd dat Edward een uitnodiging kreeg om het verhaal erachter op het Kortrijks podium te komen vertellen.

De afgelopen jaren stond Edward niet vaak op het podium, behalve voornamelijk intieme huiskamerconcerten, en dat vindt hij maar best. “Live optreden is minder voor me weggelegd”, legt hij uit. “Achteraf kan ik wel heel tevreden zijn over een optreden, maar de hele voorbereiding vooraf voelt meer aan als een verplichting. Ik kijk er minder naar uit dan veel andere muzikanten. Vroeger had ik wat podiumvrees. Met eigen muziek optreden is dan ook altijd iets heel persoonlijks. Nu trek ik me minder aan van wat mensen ervan denken. Vandaag is het niet zozeer een kwestie van podiumvrees, maar van perfectionisme.”

Uitdaging

“Ik heb geen band, maar werk met een loopstation waarmee ik fragmenten kan laten herhalen en lagen kan toevoegen of wegnemen”, gaat de zanger verder. “Ik ben met veel tegelijk bezig en dat is niet makkelijk te coördineren. Er kan live wel wat mislopen en de muziek krijgen zoals ik het wil, is best complex. Persoonlijk haal ik meer mijn energie uit het ongedwongen creatieve proces dan van het optreden.”

Toch wil Edward zodra zijn langspeelplaat er is misschien wat meer op de planken staan. “Ik zal zeker een optreden geven voor de mensen die mijn crowdfunding gesteund hebben. Ik heb een deel van de opnames betaald met mijn spaargeld, maar dankzij hun steun had ik nog wat ademruimte. Ik ben er nog niet uit hoe ik de nummers daarna wil brengen. Misschien wil ik mezelf wel uitdagen door groter te gaan dan de kleine huiskamerconcerten.”