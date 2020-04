Sinds de coronacrisis leveren steeds meer dealers aan huis in Gent: “Gemakkelijker rijden in de rustige straten” Cedric Matthys

14u00 6 Gent De Gentse politie heeft sinds de start van de coronamaatregelen 22 drugdealers gevat. “Het valt op dat er steeds meer aan huis geleverd wordt.”

Van Uber Dope tot Cokeliveroo. Ook grappenmakers op sociale media is het nieuws van de Gentse politie niet ontgaan. Die liet weten dat dealers sinds de coronacrisis steeds vaker drugs aan huis brengen. De grapjassen verwijzen met de woordspelingen naar diensten als Uber Eats of Deliveroo. Zij brengen met de fiets of brommer maaltijden rond.

STROP-team

De Gentse politie kan lachen met de grapjes, maar wil vooral tonen dat ook het reguliere politiewerk blijft doorlopen. “We controleren op de coronamaatregelen”, legt politiewoordvoerder Matto Langeraert uit, “maar gaan nog steeds op zoek naar drugdealers. Waar ze vroeger op café of op een straathoek afspraken, rijden ze nu naar de klant. Het is voor hen gemakkelijker rijden in de rustige straten. Al vallen ze natuurlijk meer op in het straatbeeld. Ons STROP-team (dat overlast bestrijdt, nvdr.) kon zo al 22 dealers inrekenen sinds de start van de maatregelen.”