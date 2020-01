Sim Pizza verkozen tot beste (Italiaanse) restaurant van het land door Takeaway Jill Dhondt

28 januari 2020

15u29 0 Gent Sim Pizza op De Pintelaan werd door Takeaway verkozen tot beste (Italiaanse) restaurant van het land. Een mix van een beperkt aanbod, het negeren van de lokroep om uit te breiden en de kwalitatieve producten is goed voor de titel.

Takeaway, een online platform voor het bestellen van maaltijden, ging onder meer op zoek naar het beste restaurant en het beste Italiaanse restaurant van het land op basis van het aantal bestellingen, de recensies van de klanten, de kwaliteit en de samenwerking. Sim Pizza uit Gent kwam voor beide categorieën als winnaar uit de bus. “We zijn in 2006 van nul begonnen op de Zwijnaardsesteenweg”, vertelt eigenaar Enes Dumlupinar. “Twaalf jaar lang heb ik pizza’s gebakken. Vandaag staan mijn broer Ensar en mijn neef Atif Celik in de zaak die intussen verhuisd is naar De Pintelaan.”

Tweede keer

Waarom Sim Pizza voor de tweede maal verkozen werd tot beste restaurant van het land heeft meerdere redenen volgens Enes. “We bieden altijd kwaliteit en snelle leveringen. Daarnaast hebben we bewust keuzes gemaakt. We hebben erover nagedacht om uit te breiden, maar hebben het toch niet gedaan. Liever wilden we onze energie in één zaak steken in plaats van ze te moeten verdelen. Een andere keuze die we gemaakt hebben is ons beperkt aanbod. In het begin deden we meer dan pizza en pasta, waardoor onze kwaliteit daalde. Daarom hebben we besloten om onder meer de pita weg te laten.”

Enes besteedt ook veel aandacht aan de producten. “We zijn op zoek gegaan naar het beste uit Europa en schuimen meerdere winkels af om overal het lekkerste mee te nemen. Daar kopen we steevast eerste keus. We werken alleen met verse groenten. De Italiaanse studenten eten hier pizza en zeggen dat hij beter is dan in hun thuisland.”

Sim Pizza, De Pintelaan 252.