Signeersessie Peter Goes lokt heel wat fans naar Bookz&Booze Yannick De Spiegeleir

08 december 2019

11u58 0 Gent Op de dag van de onafhankelijke boekhandel hield de Gentse illustrator Peter Goes een signeersessie van zijn nieuwste werk ‘Tijdlijn’ in Bookz&Booze.

Zelfs fans uit Nederland vonden de weg naar de boekhandel in de Hoogpoort. Zaakvoerder Ief Stuyvaert trakteerde zijn klanten op een glas Canadese maple whisky. “De titel van mijn nieuwste boek is ‘Tijdlijn, Wetenschap en Techniek, een reis door de geschiedenis’”, vertelde Goes eerder in een gesprek met onze krant. “Het is een soort weetjesboek, iets voor kinderen die net iets minder braaf zijn geweest. Het begint heel lang geleden en loopt golvend naar vandaag. Een beetje zoals een rivier van tijd. Daarom staat de tekst ook in golven gedrukt.”

Wie er zaterdag niet bij kon zijn, krijgt een tweede kans. “Peter heeft een paar extra exemplaren gesigneerd, dus wie ze wil, mag ze komen halen”, besluit Stuyvaert.