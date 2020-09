Signalisatie vrij onopvallend, maar mondmaskerplicht in studentenbuurt goed opgevolgd: “Controle? Ik heb nog geen politie gezien” Wietske Vos

07 september 2020

15u02 1 Gent Sinds maandag is het behalve in het stadscentrum en enkele schakelstraten Sinds maandag is het behalve in het stadscentrum en enkele schakelstraten ook in de Gentse studentenbuurt verplicht een mondmasker te dragen . Deze regel wordt al direct goed opgevolgd. De signalisatie is overal aanwezig, maar de kleine borden vallen nauwelijks op tussen alle andere kleine en grotere platen en wegwijzers.

Het is nog bijzonder rustig in ‘beruchte’ studentenstraten als de Overpoortstraat en Sint-Pietersnieuwstraat. Inschrijvingen en herexamens zijn nog bezig. Café De Hoeve is potdicht, net als de meeste restaurants in de buurt. Het terras van Bar Jan Cremer zit vrij vol met jongeren zonder masker.

Herexamens

Aan Campus UFO in de Sint-Pietersnieuwstraat zit en staat een rij studenten van de richting biochemie tegen de grote glazen wanden van het opvallende gebouw te wachten tot het herexamen van het vak Biodiversiteit van dieren start. De meesten dragen een mondmasker, ook Stijn De Schepper (19) en Anthony De Mulder (19). “We zijn op de hoogte dat we een mondmasker moeten dragen, ja”, zegt Stijn. “Ik las het op de website van UGent en de rector stuurt ook regelmatig een mail met een update rond corona. Het is trouwens ook binnen de campussen verplicht om een mondmasker te dragen.” Anthony De Mulder had de veranderende regel opgepikt uit het nieuws. “Controle is er wel zo goed als niet, ik heb nog geen politie gezien.”

Net een bord gepasseerd? Ah, niet gezien! Ik dacht dat het alleen in het centrum verplicht was. Sinds vandaag ook hier? Oei, dat wist ik niet Studente aan de Kunstlaan

Naast beide jongens staat een meisje dat met oortjes in nog een laatste blik op haar cursus werpt. Aanvankelijk draagt ze geen mondmasker, maar ze bindt er uiteindelijk toch één voor haar mond. “Het is een beetje zoeken naar wanneer het wel of niet moet”, zegt ze. “Wie stilzit op een terras mag het masker afzetten. Nu wij hier op afstand van elkaar staan te wachten tot het examen begint, moet je het dan aanhebben?”

Ook aan de Overpoort is het oorverdovend stil. Alle voorbijgangers dragen een mondmasker, maar studenten zijn er nog zeldzaam. “Ik merk geen verschil”, zegt de uitbaatster van Frituur Merlin in de Overpoortstraat, vlak bij Bar Jan Cremer. “De klanten dragen altijd al een mondmasker, dat is vandaag niet opeens meer.”

Onopvallende borden

Aan het begin van de Overpoortstraat, aan het Sint-Pietersplein en de Sint-Pietersnieuwstraat, zijn overal borden vastgemaakt aan stoplichten en signalisatiepalen, maar echt opvallen doen die niet tussen al het andere visuele geweld. Aan het einde van de Kunstlaan is er maar aan één kant een bord, zodat je de boodschap gemakkelijk kunt missen. Twee studentes die de boodschap niet uit de media hadden vernomen, lopen gewoon langs een bord. “Ah, niet gezien! Ik dacht dat het alleen in het centrum verplicht was. Sinds vandaag ook hier? Oei, dat wist ik niet.” Ook enkele fietsers zitten – begrijpelijk – meer met hun hoofd bij hun herexamen dan bij de aangepaste coronamaatregelen.