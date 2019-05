Siegfried Bracke (N-VA) overweegt te stoppen met politiek Sabine Van Damme

18u11 6 Gent Siegfried Bracke (N-VA) raakte niet herverkozen voor de kamer. Vandaag is hij kamervoorzitter af, en beraadt hij zich over de toekomst. Hij overweegt helemaal uit de politiek te stappen, ook in Gent.

“Ik moet er nog over nadenken, maar ik overweeg volledig te stoppen met politiek”, zegt Bracke (66). “Dus ook als gemeenteraadslid in Gent. Uiteraard was ik graag herverkozen geworden voor de Kamer, al was ik niet van plan dan nog de hele rit uit te zitten. Dan zou ik 71 zijn geweest, dat vind ik te oud. Dat ik niet herverkozen ben vind ik heel jammer”, geeft hij toe.

“Maar ik ben slachtoffer van het systeem van lijststemmen en de pot. Er zijn twee mensen verkozen die minder stemmen gehaald hebben dan ikzelf. Het zij zo. Mijn leven valt daardoor niet in duigen, al wil ik er wel voor zorgen dat mijn personeel goed terecht komt.”

Dat hij ook uit de Gentse politiek zou stappen, is evenwel verrassend. “Ik doe dat heel graag, dat klopt”, zegt hij. “En ik heb nog niks beslist. Maar ik overweeg het wel ernstig. Ik ben over het algemeen heel tevreden over wat ik op vlak van politiek heb kunnen doen de voorbije jaren. Misschien is het niet verkeerd als het nu stopt.”