Shoppingdag een succes, ook morgen alle winkels open in Gent Sabine Van Damme

05 september 2020

19u47 0 Gent Deze zonnige zaterdag liep er veel volk in de stad en ook in de winkels. Dat was ook de bedoeling, want Puur Gent organiseert dit weekend de End of Summer Stocksale, om de noodlijdende winkeliers een duwtje in de rug te geven. Ook zondag zijn dus alle winkels open.

Een gezellige sfeer hing er in de binnenstad vandaag. Mensen genoten van de zon op de terrassen, andere profiteerden van de allerlaatste solden, en sommigen plunderden ook al de nieuwe collectie. De solden in augustus waren geen succes geweest. Samen shoppen mocht niet, en ook de mondmaskers vormden nog een obstakel. De mensen zijn die mondmaskers intussen redelijk gewoon. Dus vond Puur Gent het tijd voor een allerlaatste soldenweekend. In heel wat winkels ligt er immers nog heel veel stock. Vrijdagavond was er laatavondshopping tot 21 uur, maar daar kwam niet echt volk op af. Zaterdag was dus wel een schot in de roos, en morgen zijn dus ook alle winkels open. De allerlaatste kans om koopjes te scoren.