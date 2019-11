Sfeerbeelden: Buffalo’s klaar voor Wolfsburg, supporters straks te voet naar stadion Sabine Van Damme

07 november 2019

15u56 5 Gent Een hele hoop Gent-supporters is gisteren al of in de loop van vandaag afgezakt naar het Duitse Wolfsburg, 500 kilometer van Gent. Ze willen er onze Buffalo’s richting overwinning schreeuwen. De sfeer zit er nu al goed in.

Thuis hadden ze al een zware dobber aan Wolfsburg op 24 oktober. De match eindigde op een 2 – 2 gelijkspel. Vandaag wachten de Duitsers hen op in hun thuishaven. Op verplaatsing wordt het al helemaal een gigantisch moeilijke opdracht om te winnen, maar onze Buffalo’s hebben eerder al bewezen dat ze nogal onverwacht uit de hoek kunnen komen in Europese matchen. En ze staan er niet alleen voor. Een grote schare supporters is hen achterna gereisd. Officieel zijn er 800 tickets verkocht, maar nog een kleine 200 Gentenaars geraakte aan extra tickets via Wolfsburg. De supporters hebben afgesproken in de Irish Pub in Wolfsburg, en daar vertrekken ze straks samen naar het stadion, ‘in corteo’ zoals dat heet. De sfeer zit er nu al goed in, zo blijkt uit beelden die naar onze redactie worden gestuurd. Straks volgen nog meer foto’s.

De match is vanavond om 21 uur ook op televisie te zien, en uiteraard in de supporterscafés overal, wat veel plezanter is dan thuis kijken.

