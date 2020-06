Serie-actievoerder Arthur De Decker (68), luis in de pels van de stad Gent, overleden Sabine Van Damme Erik De Troyer

12 juni 2020

17u57 16 Gent Arthur De Decker, de bekendste actievoerder van Gent, is overleden. De Decker was al 40 jaar lang de luis in de pels van het stadsbestuur, en voerde actie tegen zowat elke beslissing van de stad. Hij hield de Belfortparking tegen, maar zijn districtsraden kwamen er nooit.

Een echte dossierbijter, dat was de man uit Zwijnaarde. De lijst van beslissingen waartegen hij verzet aantekende, lijkt eindeloos. Het gaat van de Belfortparking tot de Parkbosbruggen. Twee weken terug nog voerde hij actie tegen de nakende afbraak van een kunstgrot in de Gestichtstraat, een dossier waar hij zich al meer dan 2 jaar had in vastgebeten. De Decker was al een tijdlang ziek, maar dat hield hem dus niet tegen om te blijven strijden voor ‘de goede zaak’. De ene keer gebeurde dat met meer succes dan de andere. Daarover zei hij vroeger in deze krant: “Ik ben nochtans geen jurist. Maar ik kan het wel opbrengen om in een wettekst te duiken. Ik krijg van de besturen al eens het verwijt dat ik de kleine lettertjes afdwing, maar dat is toch logisch. Elke Belg moet die kleine lettertjes kennen, dus moeten besturen daar zeker rekening mee houden. Ik heb in al die jaren wel wat slagen gewonnen, maar het bleken alleen maar pyrrusoverwinningen te zijn. Meestal vinden besturen wel een manier om hun wil toch door te drijven.”