Sensoa geeft Gentse studenten workshop over seksueel grensoverschrijdend gedrag Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2019

17u50 0 Gent Op de jaarlijkse Student Bootcamp in de Therminal kunnen studenten morgenavond deelnemen aan de gratis workshop ‘Hoe herken je seksueel overschrijdend gedrag’ van Sensoa.

De Bootcamp is een samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, stad Gent en de studentenverenigingen.

Dat er interesse is voor de nieuwe workshop blijkt uit het aantal inschrijvingen. Er zijn nog slechts enkele plaatsen over. In de cursus worden studenten aan de hand van voorbeeldsituaties en interessante tips, wegwijs gemaakt in het herkennen van grenzen, maar ook hoe en wanneer ze zelf best ingrijpen.

“Studenten die zich engageren binnen een studentenvereniging hebben de verantwoordelijkheid om in te grijpen als ze overschrijdend gedrag herkennen. De studentenverenigingen engageren zich ook om die verantwoordelijkheid op te nemen. Ze hebben zich mee achter de workshop geschaard en input gegeven aan Sensoa”, benadrukt Sarah Van Acker, beleidsmedewerker van de Studentenraad, die samen met een aantal andere studentenvertegenwoordigers het initiatief nam om de workshop in te richten. “Op de bootcamp zullen we de deelnemers ook attent maken op het bestaan van het recent opgerichte ‘vertrouwenspunt’ van de UGent voor overschrijdend gedrag.”

EHBO

De Student Bootcamp, een avond vol gratis workshops en infosessies vindt jaarlijks plaats in de Therminal. Het aanbod is op maat van studenten die zich engageren in een studentenvereniging, konvent of de studentenraad, maar elke student is welkom om deel te nemen. Naast de workshop ‘Hoe herken je seksueel overschrijdend gedrag’ kunnen de deelnemers onder meer deelnemen aan infosessies over Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO), het ABC van fuiven of het gebruik van social media. Meer info en inschrijvingen via https://studentbootcamp.ugent.be/workshops.