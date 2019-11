Seniorenfeest met Along Comes Mary in Hoogendonck Yannick De Spiegeleir

25 november 2019

17u03 0 Gent In gemeenschapscentrum Hoogendonck vindt donderdag het Seniorenfeest plaats met de muziek van Along Comes Mary. Zij brengen een muzikale ode aan de Expo van 1958 in een gezellige sfeer met koffie en gebak.

Ondertussen vond de Wereldexpo al meer dan 60 jaar geleden plaats, meer dan voldoende reden om de herinnering aan dit wereldevent van onder het stof te halen. Mary en haar muzikanten hebben voor de bezoekers opgezocht hoe de muziek toen klink en brengen de klanken en nummers van toen weer helemaal tot leven.

Het optreden start om 14.30 uur. Tickets en info via www.waasmunster.be/webwinkel of via het Sociaal Huis op het nummer 052/25.13.00.