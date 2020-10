Seksuologe Chloé De Bie (31) van ‘Koppels’ brengt eerste boek uit: “Sprookjes hebben ons een vertekend beeld van de liefde meegegeven” Jill Dhondt

09 oktober 2020

12u37 1 Gent Chloé De Bie, gekend van het televisieprogramma Koppels, brengt over een kleine twee weken haar eerste boek uit. In ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ gaat ze na welke valkuilen koppels vaak tegenkomen, en hoe ze daarmee kunnen omgaan. “Elk koppel zal vroeg of laat struikelblokken tegenkomen. In mijn boek wil ik hen helpen om die valkuilen te vermijden of om eruit te geraken.”

Chloé kwam vier jaar geleden al op het idee om een boek te schrijven over de valkuilen waar koppels mee worstelen. Een anderhalf jaar geleden begon ze effectief met schrijven, tussen haar werk door. “Dankzij de lockdown heb ik mijn deadline kunnen halen”, lacht ze. “In de week van 19 oktober ligt mijn eerste boek, mijn baby, eindelijk in de rekken.”

De Gentse seksuologe koos heel bewust voor de titel ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’, een typisch einde van sprookjes. “We zijn allemaal opgegroeid met sprookjes die ons waarden en normen leerden. Dat is goed, maar ze hebben ons ook een vertekend beeld meegegeven van de liefde. Ze doen ons denken dat wanneer we een prins of prinses vinden, het allemaal vanzelf gaat. Dat is uiteraard niet zo, elk koppel zal vroeg of laat struikelblokken tegenkomen. In mijn boek wil ik hen helpen om die valkuilen te vermijden of om eruit te geraken.”

Elk hoofdstuk begint met een sprookje dat Chloé zelf geschreven heeft. Zo is er een kort verhaal over Belle en het beest die lang en gelukkig leven totdat het beest vreemdgaat. “Dat is één probleem dat ik aankaart, een ander is communicatie. Koppels interpreteren continue wat de ander doet of zegt, maar gaan vaak niet na wat dat betekent. Als de ene partner zucht, gaat de ander snel denken dat die gefrustreerd is. In mijn boek zeg ik: voor je in een negatieve spiraal terechtkomt, vraag gewoon wat die zucht betekent. Het zijn vaak kleine dingen, maar het helpt wel.”