Security moest in augustus 14.700 keer tussenkomen op de Blaarmeersen. “We bekijken hoe we het in de toekomst aanpakken” Sabine Van Damme

14 september 2020

20u24 0 Gent Het is een woelige zomer geweest op de Blaarmeersen, en dat is niet enkel aan corona te wijten. Er waren – zoals op alle recreatiedomeinen – problemen met Brusselse jongeren. De stad zoekt naar manieren om daarmee om te gaan. “

Door corona moest voor de Blaarmeersen gewerkt worden met een reservatiesysteem. “Normaal kunnen er 10 tot 12.000 bezoekers op de strandzone zitten”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “In juni hebben we beslist dat te beperken tot 4.000 mensen op de ligweide aan het strand, en 500 aan de krekenplas. Omdat we merkten dat dat nog steeds teveel was, hebben we op 2 augustus de aantallen teruggeschroefd naar 3.000 bezoekers op het strand en 375 aan de krekenplas. Reserveren kon online en telefonisch, en we hielden altijd 25% van de tickets beschikbaar ter plaatse. Gentenaars konden tot 5 dagen vooraf reserveren, niet-Gentenaars 3 dagen vooraf.”

In juli kwamen er 31.258 mensen naar de Blaarmeersen, in augustus was dat een pak meer, 43.214. Aan de opgegeven postcodes zien we dat 36% van de bezoekers Gentenaars waren, 52% Oost-Vlamingen, en gemiddeld hadden we 31% Brusselaars, of 37% als we Waals- en Vlaams-Brabant meetellen. We zien dat op absolute topdagen veel meer gereserveerd werd van buiten Oost-Vlaanderen, en dan vooral door Brusselse jongeren. Dan merkte je ter plaatse echt wel een scheefgetrokken verhouding naar sfeer en beleving. Het viel op dat de Gentenaars in de minderheid waren. Die reserveren ook minder, die komen gewoon spontaan. Op topdagen vielen ze dan uit de boot wegens volzet. In de 2de helft van augustus hebben we het systeem bijgestuurd, niet-Gentenaar mochten dan maar 1 dag vooraf reserveren, en mochten nog maximum 30% van de totale capaciteit innemen.” (Lees verder onder de foto)

Coronaregels

De schepen ontkent niet dat er een overlastprobleem was, zoals Stephanie D’Hose (Open Vld) en Anneleen Van Bossuyt (N-VA) aankaartten. “Farys, securityfirma Vesta Guard en de politie werkten nauw samen, zodat de situatie nooit escaleerde”, zegt Bracke. “Maar soms was de sfeer inderdaad echt niet ok. In juli kwam Vesta Guard 2.010 keer tussen, waarbij 19 keer de politie werd ingeschakeld. Het ging in 40% van de gevallen om het naleven van de Covid-regels, 20% buiten de zone zwemmen, 13% glas, 10% fietsers en 5,77% loslopende honden. In augustus moest er 14.715 keer (!!) opgetreden worden, waarbij de politie 30 keer werd opgeroepen. Het ging dan in 91% van de gevallen om het naleven van coronaregels. Eind juli is de mondmaskerplicht ingevoerd, en dat verklaart veel.”

Van Bossuyt en D’Hose willen vooral weten hoe het probleem met de Brusselse jongeren in de toekomst zal worden aangepakt. “Maar dat is vooral een Brussels probleem”, vindt Bracke. “We gaan sowieso veel investeren in de Blaarmeersen, met tegen volgend jaar al een betere zonering, zodat jongeren hun eigen plek krijgen en niet tussen families moeten zitten. De uitgebreide standzone die er nu al was, blijkt ook nuttig. Op topdagen, een tiental per jaar, kunnen we eventueel de toegang doseren. Het systeem van reservaties toonde dat het net de Gentenaars zijn die uit de boot vallen. Terwijl het inderdaad juist zij – die mee belastingen betalen voor de Blaarmeersen – er moeten kunnen van genieten. Maar we zoeken dus nog hoe. In elk geval kan wie zich misdraagt ook nu al van het domein gezet worden. Best van al zou zijn dat het Houtdok een zwemzone wordt, en dus een alternatief voor de Blaarmeersen.”