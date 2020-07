Scoutskamp stopgezet na positieve coronatest jongverkenner Didier Verbaere

19 juli 2020

19u44 52 Gent De Gentse scoutsgroep Sint-Bernadette heeft het zomerkamp in het Waalse Couvin zondagavond vroegtijdig moeten afbreken nadat één van de jongverkenners positief testte op Covid-19. Alle 27 leden en hun 6 leiders gaan nu in quarantaine.



De jongverkenners — jongens en meisjes tussen 12 en 14 jaar — vertrokken op 15 juli naar Couvin voor een tiendaagse bivak. Maar halverwege dat kamp moeten de tenten nu noodgedwongen alweer opgebroken worden.

“Eén van onze leden is na enkele dagen ziek geworden”, zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “In afwachting van de resultaten van een coronatest hebben we dit lid in quarantaine gehouden op het kampterrein. De test bleek helaas positief te zijn, waarop de leiding — geheel terecht en volgens de regels — besloot om het kamp op te breken.”

Contacten opsporen

De jongverkenners werden zondag nog allemaal door hun ouders opgehaald in Couvin en gaan nu allemaal in quarantaine. Via het logboek op het terrein zullen ook hun externe contacten opgespoord worden.

“Vandaag zijn er 1.474 kampen lopende, en dit is het allereerste dat effectief stopgezet wordt na een besmetting”, geeft Van Reusel nog mee. “Dat bewijst dat de kampbubbels een veilige omgeving bieden voor een bivak. Ik prijs bij deze ook namens de nationale leiding de efficiëntie en de beslissing van de leidingsploeg ter plaatse. Zij hebben gedaan wat ze moesten doen.”